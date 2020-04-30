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Kırsal mahallelere maske desteği sürüyor

BURSA HABERLERİ  | 30.04.2020 18:25 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, kırsal mahalle muhtarları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılması adına Muhtarlar Derneği yöneticilerine 9 bin adet maske teslim etti.Korona virüs salgını sürecinde maske ihtiyacını karşılamak için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden ve geçtiğimiz haftalarda seri üretime de başlayan İnegöl Belediyesi, günlük 20 bine yakın maske üreterek vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.Pazar alanları ve toplu kullanım alanlarında maske dağıtımı yapan İnegöl Belediyesi, aynı zamanda sağlık merkezleri ile yardım kuruluşları, kolluk kuvvetleri ve benzer faaliyetlerde bulunan resmi kurum ve kuruluşlara da maske temini sağlıyor.

Kırsal mahallelere maske desteği sürüyor

İnegöl Belediyesi, kırsal mahalle muhtarları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılması adına Muhtarlar Derneği yöneticilerine 9 bin adet maske teslim etti.
Korona virüs salgını sürecinde maske ihtiyacını karşılamak için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden ve geçtiğimiz haftalarda seri üretime de başlayan İnegöl Belediyesi, günlük 20 bine yakın maske üreterek vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.
Pazar alanları ve toplu kullanım alanlarında maske dağıtımı yapan İnegöl Belediyesi, aynı zamanda sağlık merkezleri ile yardım kuruluşları, kolluk kuvvetleri ve benzer faaliyetlerde bulunan resmi kurum ve kuruluşlara da maske temini sağlıyor. Vatandaşlara maske ulaştırmak adına da mahalle muhtarlarıyla işbirliği yapılıyor. Merkez mahalle muhtarlarına yapılan maske teslimlerinin ardından, bugün kırsal mahallelerdeki vatandaşlar için de muhtarlara ulaştırılmak üzere İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak’a 9 bin adet maske teslim edildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa tarafından teslim edilen maskeler belirli sayılarla kırsal mahalle muhtarlarına verilecek ve muhtarlar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Maske teminleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.

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