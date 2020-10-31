YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kırsal mahalleye sentetik çim saha

Kırsal mahalleye sentetik çim saha

SAMSUN HABERLERİ  | 31.10.2020 15:17 | Son Güncelleme

Samsun Havza ilçesi Çakıralan Mahallesi’nde bir süre önce yapımına başlanan sentetik çim saha faaliyete girdi.Çakıralan Mahallesi’nde Çakıralan Yatılı Bölge Ortaokulu yanına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan ve faaliyete giren sentetik çim saha gençlerin ilgi odağı haline geldi.

Kırsal mahalleye sentetik çim saha

Samsun Havza ilçesi Çakıralan Mahallesi’nde bir süre önce yapımına başlanan sentetik çim saha faaliyete girdi.
Çakıralan Mahallesi’nde Çakıralan Yatılı Bölge Ortaokulu yanına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan ve faaliyete giren sentetik çim saha gençlerin ilgi odağı haline geldi. Yaklaşık 2 ayda tamamlanan sentetik çim sahada özellikle boş vakitlerini değerlendirmek isteyen mahalle sakini gençler ve çocuklar tarafından boş bırakılmıyor.
Çakıralan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çavdar yaptığı açıklamada sentetik çim sahanın yaklaşık 2 ay gibi bir sürede tamamlandığını ifade ederek, "Mahallemizde gençlerimiz boş zamanlarını geçirmek için imkan bulamıyorlardı. Top oynamak istediklerinde ise arazide oynamak zorunda kalıyorlardı. Yapılan bu saha ile gençlerimiz ve çocuklarımız hem daha güvenli bir şekilde top oynuyorlar hem de internetten uzak kalıyorlar. Sahanın mahallemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, milletvekillerimiz olmak üzere Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan’a şahsım, gençlerimiz ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ederim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 4 eksik var
Kayserispor’da 4 eksik var
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Deprem anında korku dolu anlar yaşandı
Deprem anında korku dolu anlar yaşandı
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Samsun Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:58
Öğle
12:23
İkindi
15:11
Akşam
17:39
Yatsı
19:00

Samsun Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Bektaş Eczanesi
Ilkadim
Engindeniz Eczanesi
Ilkadim
Garipoğlu Eczanesi
Ilkadim
Amasya Eczanesi
Atakum
Şehir Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz
Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.