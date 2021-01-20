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Kırsal ve merkezde kar ile mücadele sürüyor

20.01.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte, küreme ve tuzlama çalışmalarına kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava ile birlikte buzlanmaya karşı çalışma sürdürüyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte, küreme ve tuzlama çalışmalarına kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava ile birlikte buzlanmaya karşı çalışma sürdürüyor. 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat mesai yapan ekipler, küreme ve tuzlama yapmaya aralıksız biçimde devam ediyor. Ekipler özellikle kaldırımlarda oluşan buzlanma nedeniyle, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına özverili biçimde çalışma gerçekleştiriyor. Merkez ve kırsal mahalle sakini vatandaşlar, kar ve buz ile mücadele çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade ederken Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çalışmaların devam edeceğini belirtti. Tepebaşı sakinleri, kar mücadelesi kapsamındaki görüş ve taleplerini, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından Tepebaşı Belediyesi’ne bildirebilecekleri kaydedildi.

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