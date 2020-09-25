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Kırsalda ve merkezde üstyapı çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.09.2020 14:58 | Son Güncelleme

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki yol ve kaldırımlarda yapım-onarım çalışması gerçekleştiriyor.Birçok mahallede eş zamanlı olarak çalışan ekipler, Yeşiltepe Mahallesi İstiklal Caddesi, Çamlıca Mahallesi Kılıç Bey, Taşkın, Sigortacılar, Gülağacı, Harman ve Dayıbey Sokak, Şirintepe Mahallesi Gökay Sokak, Şeker Mahallesi Şeker Fabrikası çevresi, Ömerağa Mahallesi Ova Sokak ile Fatih Mahallesi Şebnem Sokak’ta asfalt çalışması yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki yol ve kaldırımlarda yapım-onarım çalışması gerçekleştiriyor.
Birçok mahallede eş zamanlı olarak çalışan ekipler, Yeşiltepe Mahallesi İstiklal Caddesi, Çamlıca Mahallesi Kılıç Bey, Taşkın, Sigortacılar, Gülağacı, Harman ve Dayıbey Sokak, Şirintepe Mahallesi Gökay Sokak, Şeker Mahallesi Şeker Fabrikası çevresi, Ömerağa Mahallesi Ova Sokak ile Fatih Mahallesi Şebnem Sokak’ta asfalt çalışması yapıyor. Ekiplerin kilit taş ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise Çamlıca Mahallesi Yetim, Elagöz ve Saydamlık Sokak, Batıkent Mahallesi Coşkun, Dedeler, Kervan, Dede Korkut, Cengizhan Sokak ve Tevfik Fikret Caddesi, Aşağı Söğütönü Mahallesi 1523’üncü ile 1536’ncı Sokak ve TOKİ çevresi, Şirintepe Mahallesi Poyrazoğlu Sokak, Tunalı Mahallesi Dinçlik Sokak, Sazova Mahallesi 7061. Sokak, Yeşiltepe Mahallesi Çamdere Sokak yer alıyor.
Üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Çukurhisar, Yakakayı, Zincirlikuyu, Şeker, Uludere mahallelerinde sürüyor. Mahalle sakinleri üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğin belirtiyor.

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