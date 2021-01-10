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Kırsaldaki altyapı sorunları büyükşehirle çözüme kavuşuyor

10.01.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da merkez ve kırsal mahallelerde alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturma hedefi ile hizmetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, fizibilite çalışmaları tamamlanan mahallelerde kanalizasyon deşarj sorununu ortadan kaldırıyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün göreve gelmesi ile birlikte altyapı yatırımlarına ağırlık veren ŞUSKİ ekipleri merkez ve kırsal ayrımı gözetmeden her vatandaşa aynı oranda hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.ŞUSKİ ekipleri bu kapsamda Karaköprü ilçesindeki Hamurkesen ve Pınarbaşı Mahalleleri ile Akziyaret arasındaki kanalizasyon deşarj sorununa çözüm bulmak için 4 bin 800 metrelik altyapı çalışmalarına başladı.Fizibilite ve proje çalışmasının tamamlanmasının ardından sahada uygulamaya geçen ekipler, 4 bin 800 metrelik mesafeyi kapsayan güzergâhta personeller, iş makineleri ile özverili çalışmalarına devam ediyor.Mahallelerinde yapılan çalışmalardan ötürü Başkan Beyazgül’e, ŞUSKİ ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mahmut Badıllı sorunlarının gerçekleştirilen çalışmalarla çözüme kavuştuğunu aktardı.

Şanlıurfa’da merkez ve kırsal mahallelerde alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturma hedefi ile hizmetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, fizibilite çalışmaları tamamlanan mahallelerde kanalizasyon deşarj sorununu ortadan kaldırıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün göreve gelmesi ile birlikte altyapı yatırımlarına ağırlık veren ŞUSKİ ekipleri merkez ve kırsal ayrımı gözetmeden her vatandaşa aynı oranda hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.
ŞUSKİ ekipleri bu kapsamda Karaköprü ilçesindeki Hamurkesen ve Pınarbaşı Mahalleleri ile Akziyaret arasındaki kanalizasyon deşarj sorununa çözüm bulmak için 4 bin 800 metrelik altyapı çalışmalarına başladı.
Fizibilite ve proje çalışmasının tamamlanmasının ardından sahada uygulamaya geçen ekipler, 4 bin 800 metrelik mesafeyi kapsayan güzergâhta personeller, iş makineleri ile özverili çalışmalarına devam ediyor.
Mahallelerinde yapılan çalışmalardan ötürü Başkan Beyazgül’e, ŞUSKİ ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mahmut Badıllı sorunlarının gerçekleştirilen çalışmalarla çözüme kavuştuğunu aktardı.

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