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Kırsaldaki çocuklar için dev kumbaralar

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.02.2020 13:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kırsal mahallerde okuyan öğrenciler için ilçeye dev kumbaralar kuruldu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kırsal mahallerde okuyan öğrenciler için ilçeye dev kumbaralar kuruldu. Kumbaralarda öğrenciler için kitap ve oyuncak toplanıyor.
Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bir sivil toplum örgütü ile ortaklaşa "Geleceğe Umut Ol, Kitabını ve Oyuncağını Kardeşlerinle Paylaş" isimli kampanyayı başlattı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürütülen kampanya kapsamında Hürriyet Caddesi üzerindeki Lezgo Parkı’nda kitap ve oyuncaklar için dev kumbara kuruldu. Kampanyaya mülki amir, okul müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen tören ile start verildi. Törene katılanlar kampanyanın ilk kitap ve oyuncaklarını kumbaraya attı.
Umutlu Yaşam Derneği Başkanı Cumali Karavar, "Bu projeyle yoldan geçen bir vatandaşımız hiç tanımadığı, görmediği öğrencilere kitap ve oyuncak yollayacak. Her ay bir okulumuz kendi arasında kitap toplayıp bu kumbaraya kitap getirip atacak ve her seferinde bir okula kütüphane kurulacak" dedi.
Kampanyaya katılan Ahmet Arif Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Murat Bala, "Arkadaşlarla aramızda topladığımız kitapları getirip kumbaraya attık. İmkanı olan herkes bir kitap alıp kumbaraya atmalıdır" diye konuştu.

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