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Kırsaldaki çocuklara özel program

22.01.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından yarıyıl tatili nedeniyle ‘Oyun Bahane Eğlence Şahane’ adı altında kırsalda yaşayan çocuklara özel eğlence programı düzenlendi.

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından yarıyıl tatili nedeniyle ‘Oyun Bahane Eğlence Şahane’ adı altında kırsalda yaşayan çocuklara özel eğlence programı düzenlendi. Programa katılarak çocuklarla doyasıya oyunlar oynayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Yavrularımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz ve başımızın tacıdır” dedi.
Battalgazi Belediyesi bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yarıyıl nedeniyle ‘Oyun Bahane Eğlence Şahane’ adı altında kırsalda yaşayan çocuklara özel eğlence programı düzenlendi. Malatya Park AVM’de düzenlenen etkinliğe katılan çocuklara, Battalgazi Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi. Palyaçolar, Hacivat ve Karagöz’ün gösterileriyle açılışı yapılan etkinlikte, Sihirbaz, Tahta bacak oyunları oynatılırken, Sandalye kapmaca ve Balon patlatmaca yarışması düzenlendi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları, çocuklar ve aileleri katıldı. Eğlenceli sahnelerin yaşandığı etkinlikte sandalye kapma yarışmasında çocuklar gönüllerince eğlendiler. Çocuklarla birlikte doyasıya oyunlar oynayan Başkan Güder, çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulundu.

"Onlar bizim her şeyimiz, başımızın tacıdır”
“Çocuklar bizim başımızın tacıdır” diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, daha sonra ise "Pandemi döneminde okullarınızdan ve öğretmenlerinizden ayrı kaldınız. Biz de bu ayrılığı azda olsa ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın sıkıntılarını giderme noktasında Battalgazi Belediyesi olarak, bir etkinlik yapmaya karar verdik. Çocuklar gönüllerince eğleniyorlar. Mutlulukları gözlerinden okunuyor. Onlar bizim her şeyimiz, başımızın tacıdır. Sizleri canı gönülden seviyoruz. İnşallah 15 Şubat’ta okullarınızla ve öğretmenlerinizle, sokaklarla ve caddelerle buluşmanız en büyük arzumuzdur" diye konuştu.

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