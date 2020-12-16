YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kırsaldaki öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

Kırsaldaki öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

MALATYA HABERLERİ  | 16.12.2020 17:43 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde eğitim ve öğretimin uzaktan yapılması nedeniyle EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden jandarma sorumluluk alanında bulunan kırsal mahallerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretim gören öğrencilere uzaktan trafik eğitim seminerleri verildi."Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında uzaktan verilen trafik eğitim seminerlerinde öğrencilere trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.Türkiye’de Jandarma tarafından ilk defa formatör ve yol kullanıcısı eğiticisi eğitimi aldırılan trafik personelleri tarafından icra edilen trafik eğitim seminerlerine ilk etapta 3 dersten toplam 67 öğrenci katıldı.Eğitim seminerini başarı ile bitiren öğrencilere trafik dedektifleri kartları dağıtıldı.

Kırsaldaki öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

Pandemi sürecinde eğitim ve öğretimin uzaktan yapılması nedeniyle EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden jandarma sorumluluk alanında bulunan kırsal mahallerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretim gören öğrencilere uzaktan trafik eğitim seminerleri verildi.
"Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında uzaktan verilen trafik eğitim seminerlerinde öğrencilere trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Türkiye’de Jandarma tarafından ilk defa formatör ve yol kullanıcısı eğiticisi eğitimi aldırılan trafik personelleri tarafından icra edilen trafik eğitim seminerlerine ilk etapta 3 dersten toplam 67 öğrenci katıldı.
Eğitim seminerini başarı ile bitiren öğrencilere trafik dedektifleri kartları dağıtıldı. Jandarma tarafından uzaktan trafik eğitim seminerlerinin devam edeceği bildirildi.

Kırsaldaki öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatya Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:30
Öğle
12:27
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:37

Malatya Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Bizim Eczanesi
Merkez
Denizer Eczanesi
Merkez
Melis Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Zeki Saraç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.