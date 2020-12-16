Kırsaldaki öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

Pandemi sürecinde eğitim ve öğretimin uzaktan yapılması nedeniyle EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden jandarma sorumluluk alanında bulunan kırsal mahallerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretim gören öğrencilere uzaktan trafik eğitim seminerleri verildi.

"Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında uzaktan verilen trafik eğitim seminerlerinde öğrencilere trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Türkiye’de Jandarma tarafından ilk defa formatör ve yol kullanıcısı eğiticisi eğitimi aldırılan trafik personelleri tarafından icra edilen trafik eğitim seminerlerine ilk etapta 3 dersten toplam 67 öğrenci katıldı.

Eğitim seminerini başarı ile bitiren öğrencilere trafik dedektifleri kartları dağıtıldı. Jandarma tarafından uzaktan trafik eğitim seminerlerinin devam edeceği bildirildi.



