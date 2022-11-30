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“Kırsaldan Kente Biz Atakumuz Projesi" devam ediyor

30.11.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakum Belediyesi’nin uzman ekipleri, “Kırsaldan Kente Biz Atakumuz Projesi" kapsamında saha çalışmalarına Meyvalı Mahallesi’nde devam etti.

“Kırsaldan Kente Biz Atakumuz Projesi" devam ediyor

Kırsaldan Kente Biz Atakumuz Projesi Atakum’un kırsal mahallelerinde adım adım uygulanıyor. Belediyenin uzman kadrosu projenin üçüncü programında Meyvalı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşlara Atakum Belediyesi’nin çalışmalarını tek tek anlatan ekip; su tasarrufu, iklimsel değişiklikler ile tarımsal çalışmalar ve kooperatifler konusunda önemli bilgiler verdi.

Programda Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi "UYUMA" ve "KADES" uygulamalarını tanıtırken Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin yaptığı anket mahalle sakinlerinden büyük ilgi gördü.

Programın açılış konuşmasını yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Eylem Oktay Aktaş, projenin amacı ve belediyenin yürüttüğü kırsal kalkınma çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Aktaş, belediyenin karakılçık buğdayı ve lavanta ekim çalışmaları hakkında, “Biz Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü olarak hem hayvansal hem de bitkisel üretim yapıyoruz. Karakılçık buğdayı bir atalık tohum çeşididir. Biz atalık tohum çeşitlerini daha çok insana yayalım istedik. Bu nedenle belediyemizin 5 dönümlük arazisinde karakılçık buğdayı ekildi. O buğdayın tohumlarını isteyen çiftçilere ücretsiz verdik. Verdiğimiz tohum kadarını geri alarak önümüzdeki yıl isteyen başka çiftçilere verdik. Böylece üretici sayısını ve ekim alanını arttırmaya başladık. Ayrıca yine belediyemizin 5 dönümlük arazisine lavanta dikimi gerçekleştirildi. Onlardan lavanta çelikleri aldık. İsteyen üreticilere o çelikleri ücretsiz olarak dağıtacağız. Lavanta bahçesi kurmak isterseniz; biz size yardımcı olacağız” dedi.
Meyvalı Mahallesi sakinleri Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Nilgün Erdem’den atalık tohum ve gönüllü üreticilik ile ilgili önemli bilgiler alırken Veteriner Hekim Ali Kılıç da Jersey Projesi ile hayvan bakımını anlattı. Atakum Kadın Girişim ve Üretimi (ATAK) Başkanı Seda Metin, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin desteği ve Av.Gülay Deveci’nin öncülüğüyle kurulan ATAK’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi. A

takum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Çevre Mühendisi Özcan Çoluk, iklim değişikliği, su tasarrufu ile atık toplama çalışmaları; ATAK ve Özgür Bölüşüm Derneği Başkan Yardımcısı Berna Ataş, Ata Market ve Gıda Bankası hakkında vatandaşlara açıklamalarda bulundu. Atakum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde Saha Görevlisi Ecem Üner, belediyenin sosyal çalışmalarını anlatarak Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER) ve evde destek hizmetleri hakkında vatandaşların sorularını cevapladı.

Mahalle sakinlerine program sonunda kışlık sebzelerden oluşan atalık tohumları dağıtıldı.

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