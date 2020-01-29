Kırşehir, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde zirkonyum kaplama tedavisi hizmeti verilmeye başlandı

Kırşehir, Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde zirkonyum kaplama tedavisi verilmeye başlandı.

2020 yılı itibariyle zirkonyum diş kaplama tedavisi hizmeti verilmeye başlanması ile ilgili Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Zirkonyum; estetik, sağlam, doğal ve yüksek kaliteye sahip bir alaşım olması nedeniyle diş hekimleri tarafından sıklıkla tercih edilmektedir"denildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklama ise şöyle;

"Zirkonyum, diğer malzemelerin aksine hem ışık geçirgenliği yüksek hem de basınca dayanıklı bir maddedir. Bu sayede arka ve ön dişler için oldukça uygundur. Dişlerdeki renklenmeler ya da diş beyazlatma işlemlerinden sonuç alınamaması durumunda zirkonyum kaplama tedavisi uygulanabilir. Ayrıca metal destekli köprülerde ve kırık dişlerin tedavisinde de zirkonyum ideal bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlerleyen yaş ve beslenme alışkanlıkları nedeniyle dişler beyazlığını ve dayanıklılığını kaybedebilir. Yine diş çürükleri ve kırıkları nedeniyle de sağlıksız bir ağız yapısı oluşabilir. Dişlerinin eski görünümünü ve sağlığını kazanmasını isteyenler için ise estetik diş hekimliği çeşitli seçenekler sunmaktadır. Zirkonyum kaplama bu seçenekler arasından en avantajlı olanlardan birisidir. Metal kaplamaların yerini alan zirkonyum diş kaplamaları, özellikle dişlerinin doğal bir görünüme sahip olmasını isteyenler için ideal bir seçenektir."

