YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde akademik başarı ödülleri verildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde akademik başarı ödülleri verildi

15.03.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde akademik başarı ödülleri verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), 2021'de yaptıkları akademik çalışmaları başarılı bulunan 13 öğretim elemanına ödülleri takdim edildi.

KAEÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021 Yılı Akademik Başarı Ödül Töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin yerelden evrensele bir yol olduğunu, akademisyenin bulunduğu şehirden, yaşadığı ülkeye ve evrensel anlamda tüm dünyaya katkı sağlayan bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Tüm akademisyenlerin bilgi üretimi konusunda azami ölçüde gayret etmeleri gerektiğini vurgulayan Karakaya, akademik başarılarından dolayı ödül alan tüm öğretim elemanlarını tebrik etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel de akademik başarı ödüllerinin kategorileri ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından "2021 Yılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri" ve "Bilim Teşvik Ödülleri" başlıkları altında iki ana kategoride, 13 akademisyene ödülleri takdim edildi.

2021 Yılı Bilim Teşvik Ödülleri kategorisinde, Fen-Mühendislik Bilimleri alanında Doç. Dr. Gökhan Sürücü, Prof. Dr. Serap Yalçın Azarkan, Prof. Dr. Hatice Öğütçü, Sağlık Bilimleri alanında Doç. Dr. Öznur Büyükturan, Prof. Dr. Kemal Örnek, Prof. Dr. Ayla Ünsal, Sosyal, Beşeri ve Spor Bilimleri alanında Prof. Dr. Ayfer Şahin, Doç. Dr. Ümit Bulut, Dr. Öğr. Üyesi Sultan Selen Kula, Güzel Sanatlar alanında Doç. Dr. Hande Kılıçarslan ödül almaya hak kazandı.

2021 Yılı Genç Bilim İnsanı kategorisinde ise Fen-Mühendislik Bilimleri alanında Doç. Dr. Abdullah Candan, Sağlık Bilimleri alanında Dr. Öğr. Üyesi Naime Meriç Konar, Sosyal, Beşeri ve Spor Bilimleri alanında Arş. Gör. Dr. Hüseyin Ateş ödül aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kırşehir'de gençlerle bir araya geldi: (1)KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kırşehir'de gençlerle bir araya geldi: (1)
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandıTekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
Diyarbakır'daki uygulamada yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındıDiyarbakır'daki uygulamada yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı

Kırşehir Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
12:57
İkindi
16:18
Akşam
18:57
Yatsı
20:13
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yağları cayır cayır yakıyor: Sadece 15 günde inanılmaz sonuç!

Yağları cayır cayır yakıyor: Sadece 15 günde inanılmaz sonuç!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Avokadolu tost söylendiği kadar faydalı mı?

Avokadolu tost söylendiği kadar faydalı mı?

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.