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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Emek ve alın teri hayatı yeniden var eder"

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 01.05.2020 14:02 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu mesajında; "Ülkemiz ve dünya olarak geçtiğimiz bu zorlu süreçte alın teri ile hayatı yeniden var eden emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum.

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Emek ve alın teri hayatı yeniden var eder"

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu mesajında; "Ülkemiz ve dünya olarak geçtiğimiz bu zorlu süreçte alın teri ile hayatı yeniden var eden emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum. Son günlerde daha iyi anladık ki, hayatın en önemli unsurlarının başında emek ve üretmek gelmektedir. Üretimin ise en önemli bileşenleri çalışanlardır" dedi.
Çalışanlarının hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmalarının da önemine dikkat çeken Ekicioğlu, "Çalışan hak ettiği yaşam standardına kavuşuyorsa sosyal adalet sağlanacak ve toplumsal da bir çok sorun ortadan kalkacaktır. Dünyanın pek çok bölgesinde adalet ve eşitlik kavramları hiçe sayılıyor. Ağırlaşan sömrünün sebep olduğu koşullar ise emekçiyi derinden etkiliyor. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda ki şartlarının iyileştirilmesi hepimizin temennisidir" diye konuştu.

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Kırşehir Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Merve Eczanesi
Merkez
Soysal Eczanesi
Merkez
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