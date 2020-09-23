YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir Belediyesi, artan vakalar sonrasında dezenfekte çalışmalarını artırdı

Kırşehir Belediyesi, artan vakalar sonrasında dezenfekte çalışmalarını artırdı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 23.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, artış gösteren korona virüs vakalarına karşı şehirde dezenfekte çalışmalarını artırdı.Geçtiğimiz Mart ayından bu tarafa belirli periyotlarda dezenekte çalışmaları yürüten Kırşehir Belediyesi, son günlerde artış gösteren vakalar karşısında halkın yoğun kullanımında olan alanlarda çalışmalarına hız verdi.Dezenfekte çalışmaları kapsamında, sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının sağlığı için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde dezenfekte çalışması yapan belediye; Kamu kurumları, çarşı alanları, oyun parkları, banka ATM’leri, çöp konteynırları, kaldırımlar, merdiven girişleri, asansör girişleri gibi toplu kullanıma açık olan alanlarda çalışmalarına hız verdi.

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, artış gösteren korona virüs vakalarına karşı şehirde dezenfekte çalışmalarını artırdı.
Geçtiğimiz Mart ayından bu tarafa belirli periyotlarda dezenekte çalışmaları yürüten Kırşehir Belediyesi, son günlerde artış gösteren vakalar karşısında halkın yoğun kullanımında olan alanlarda çalışmalarına hız verdi.
Dezenfekte çalışmaları kapsamında, sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının sağlığı için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde dezenfekte çalışması yapan belediye; Kamu kurumları, çarşı alanları, oyun parkları, banka ATM’leri, çöp konteynırları, kaldırımlar, merdiven girişleri, asansör girişleri gibi toplu kullanıma açık olan alanlarda çalışmalarına hız verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Balkondan balkona aşk yaşıyorlardı! Sürpriz karar Balkondan balkona aşk yaşıyorlardı! Sürpriz karar
PARTNER Romantik anlar! Baş başa kaldılar Romantik anlar! Baş başa kaldılar
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret

Kırşehir Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:02
Sabah
06:25
Öğle
12:41
İkindi
16:05
Akşam
18:47
Yatsı
20:04

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Rüya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
112'ye 6 Ayda 252 Bin 678 İhbar Yapıldı
112'ye 6 Ayda 252 Bin 678 İhbar Yapıldı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.