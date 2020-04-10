Kırşehir Belediyesi, günlük bin 500 maske üretimi yapıyor

Covid-19 salgınının yayılması sonrası Kırşehir Belediyesi, kendi personeli ve gönüllü destekçilerle birlikte günlük ortalama bin 500 maske üretimi yapıyor.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Aile Yaşam Merkezi ve belediye bünyesinde oluşturulan atölyelerde şehir de bulunan kamu kuruluşları ve talepte bulunan STK’ların ihtiyaçları karşılanıyor.

Covid-19 salgını nedeniyle belediye tarafından üretilen maskeler; pazar yerleri, belediye temizlik görevlileri, kamu kurumları ve STK’lara dağıtılıyor. Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, salgın başladığı günden itibaren belediyenin bütün birimleri ile tedbirlerini aldığını ve belediyenin maske yapımı dışında da gönüllü çalışmalarda ihtiyaç sahibi herkese destek olduğunu söyledi.

Belediye, maske üretimiyle birlikte 65 yaş üstü 30 ailenin yemek ihtiyacını 300 ailenin ise kendi görevlilerince ekmek ihtiyacını karşılıyor. Kırşehir Belediyesinden bin 300 aile de ekmek fişlerinden faydalanıyor. Kırşehir’de, ihtiyaç sahiplerine ulaşılması noktasında belediye görevlileri sosyal yardımlaşma biriminden de destek aldmakta.

