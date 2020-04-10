YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir Belediyesi, günlük bin 500 maske üretimi yapıyor

Kırşehir Belediyesi, günlük bin 500 maske üretimi yapıyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 10.04.2020 16:49 | Son Güncelleme

Covid-19 salgınının yayılması sonrası Kırşehir Belediyesi, kendi personeli ve gönüllü destekçilerle birlikte günlük ortalama bin 500 maske üretimi yapıyor.Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Aile Yaşam Merkezi ve belediye bünyesinde oluşturulan atölyelerde şehir de bulunan kamu kuruluşları ve talepte bulunan STK’ların ihtiyaçları karşılanıyor.Covid-19 salgını nedeniyle belediye tarafından üretilen maskeler; pazar yerleri, belediye temizlik görevlileri, kamu kurumları ve STK’lara dağıtılıyor.

Covid-19 salgınının yayılması sonrası Kırşehir Belediyesi, kendi personeli ve gönüllü destekçilerle birlikte günlük ortalama bin 500 maske üretimi yapıyor.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Aile Yaşam Merkezi ve belediye bünyesinde oluşturulan atölyelerde şehir de bulunan kamu kuruluşları ve talepte bulunan STK’ların ihtiyaçları karşılanıyor.
Covid-19 salgını nedeniyle belediye tarafından üretilen maskeler; pazar yerleri, belediye temizlik görevlileri, kamu kurumları ve STK’lara dağıtılıyor. Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, salgın başladığı günden itibaren belediyenin bütün birimleri ile tedbirlerini aldığını ve belediyenin maske yapımı dışında da gönüllü çalışmalarda ihtiyaç sahibi herkese destek olduğunu söyledi.

Belediye, maske üretimiyle birlikte 65 yaş üstü 30 ailenin yemek ihtiyacını 300 ailenin ise kendi görevlilerince ekmek ihtiyacını karşılıyor. Kırşehir Belediyesinden bin 300 aile de ekmek fişlerinden faydalanıyor. Kırşehir’de, ihtiyaç sahiplerine ulaşılması noktasında belediye görevlileri sosyal yardımlaşma biriminden de destek aldmakta.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Kayserispor’da sevindirici haber

Kayserispor’da sevindirici haber

Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar

Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar

Kırşehir Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:40
Sabah
06:07
Öğle
12:50
İkindi
16:29
Akşam
19:23
Yatsı
20:44

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Karaca Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi

Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi

Kırşehir'de çöpten atık ve hurda toplanması yasaklandı

Kırşehir'de çöpten atık ve hurda toplanması yasaklandı

Kırşehir'de üniversitenin katkısıyla koronavirüs testi yapılacak

Kırşehir'de üniversitenin katkısıyla koronavirüs testi yapılacak

Kırşehir'de firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Kırşehir'de firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt: “Din görevlisini üstün kılan hedeflerinin olması planlı ve programlı şekilde çalışmasıdır”

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt: “Din görevlisini üstün kılan hedeflerinin olması planlı ve programlı şekilde çalışmasıdır”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.