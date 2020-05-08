YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir Belediyesi, kilit parke ve yol bakım çalışmalarını sürdürüyor

Kırşehir Belediyesi, kilit parke ve yol bakım çalışmalarını sürdürüyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 08.05.2020 08:40 | Son Güncelleme

19 salgını ile birlikte sokaklar boşalınca Kırşehir Belediyesi, kilit parke ve yol bakım çalışmalarını hızlandırdı.Şehirde mahallelerde başlatılan kilit parke taşı döşeme yol iyileştirme çalışmaları kapsamında asfalt yama çalışmaları da sürdürülüyor.Bahçelievler Mahallesi, Hicret Camii üstü kilit parke tamir çalışması, Kayabaşı Mahallesi, Yeşil Yurt İlköğretim Okulu yanı asfalt yama çalışması, Yenice Mahallesi kilit parke taşı döşeme çalışmaları ve yol bakım çalışmaları belediye ekiplerince sürdürülüyor.Kırşehir’in modern bir hale kavuşacağını ifade eden Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, “Başlatılan yol yapım ve kilit parke çalışmaları şehir genelinde belirlenen noktalarda sürdürülüyor.

19 salgını ile birlikte sokaklar boşalınca Kırşehir Belediyesi, kilit parke ve yol bakım çalışmalarını hızlandırdı.
Şehirde mahallelerde başlatılan kilit parke taşı döşeme yol iyileştirme çalışmaları kapsamında asfalt yama çalışmaları da sürdürülüyor.
Bahçelievler Mahallesi, Hicret Camii üstü kilit parke tamir çalışması, Kayabaşı Mahallesi, Yeşil Yurt İlköğretim Okulu yanı asfalt yama çalışması, Yenice Mahallesi kilit parke taşı döşeme çalışmaları ve yol bakım çalışmaları belediye ekiplerince sürdürülüyor.
Kırşehir’in modern bir hale kavuşacağını ifade eden Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, “Başlatılan yol yapım ve kilit parke çalışmaları şehir genelinde belirlenen noktalarda sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında; kazma, kumlama, stabilize kilitli parke taşı, bordür döşeme ve bozuk olan yollarda asfalt yama çalışmaları yapılıyor”dedi.
Ekicioğlu, şehirde eksikliklerin tamamlanarak şehrin daha modern hale getirileceğini de belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aç kalan köpekler, yiyeceklere hücum ettiAç kalan köpekler, yiyeceklere hücum etti
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Sakarya’da fideye talep arttı

Sakarya’da fideye talep arttı

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

İnegöl’de hedef 1 milyon maske

İnegöl’de hedef 1 milyon maske

Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Kırşehir Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:52
Sabah
05:30
Öğle
12:45
İkindi
16:35
Akşam
19:50
Yatsı
21:21

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Gökbulut Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Maldivler'den getirilen 209 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi

Maldivler'den getirilen 209 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kırşehir'de köpeğin saldırdığı çocuk öldü

Kırşehir'de köpeğin saldırdığı çocuk öldü

Kırşehir’de karantinadan çıkan binada 23 Nisan coşkusu

Kırşehir’de karantinadan çıkan binada 23 Nisan coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.