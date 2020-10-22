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Kırşehir Belediyespor Neşet Ertaş Taraftar Gurup Lideri Amigo Halil, "Kurallara uyarak sahalarda olmak istiyoruz"

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 22.10.2020 16:44 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediyespor Neşet Ertaş Taraftar Gurup Lideri Amigo Halil Kurt, taraftarın kurallı şekilde sahada olarak takımına destek sunmak istediğini açıkladı.Kırşehir Belediyespor’da, uzun yıllardır amigoluk yapan Kurt, "2.

Kırşehir Belediyespor Neşet Ertaş Taraftar Gurup Lideri Amigo Halil, "Kurallara uyarak sahalarda olmak istiyoruz"

Kırşehir Belediyespor Neşet Ertaş Taraftar Gurup Lideri Amigo Halil Kurt, taraftarın kurallı şekilde sahada olarak takımına destek sunmak istediğini açıkladı.
Kırşehir Belediyespor’da, uzun yıllardır amigoluk yapan Kurt, "2. Lig’de 6 haftanın sona erdi takımların galibiyetinde itici güç olan taraftarın olmaması performansları da düşürüyor. Galibiyet serilerinin olmaması ve seyir keyfinin düşüklüğünün nedeni seyircinin olmamasıdır"dedi.
TFF ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda statlarda seyircinin olmasının futbola da keyif vereceğini anlatan Kurt, "Yüzde elli seyirci alımı tribünlere de renk katacaktır. Taraftar, HES Kodu uygulaması sonrası stada alınabilir. sosyal mesafe korunabilir. Ateş ölçümleri de yapılabilir. Maske kullanımı ise zaten zorunlu. Her türlü tedbir alınarak alınan seyirci takımını da ateşler. Biz taraftar olarak her türlü pandemi kuralına uymaya hazırız. Statlarda seyirci hasreti sona erdirilmelidir"dedi.
Amigo Kurt, kulüplerde yaşanan ekonomik problemlerin de seyirci alımları ile bir nebze çözüleceği inancını taşıdıklarını belirtti.

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