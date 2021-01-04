Kırşehir Belediyespor teknik direktör Ercüment Coşkundere ile anlaştı

KIRŞEHİR (AA) - Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'un, teknik direktör Ercüment Coşkundere ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Coşkundere ve ekibi ile geçen hafta sonu yapılan görüşmede anlaşma sağlandığı belirtildi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantı salonunda kulüp başkanı Mustafa Bulut ile teknik direktör Coşkundere arasında sözleşme imzalandığı ifade edilen açıklamada, "İmza törenine teknik direktörümüzün teknik ekibi ve kulüp yöneticileri de katıldı. Kendisine ve ekibine güvenimizin tam olduğunu belirtir, bu görevde Ercüment hocamıza ve ekibine başarılar dileriz." denildi.

Kırşehir Belediyespor, karşılıklı anlaşarak teknik direktör Gürses Kılıç ile yollarını ayırmıştı.

