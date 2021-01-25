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Kırsehir Belediyesporda devre arası transfer atağı

25.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Kırsehir Belediyesporda devre arası transfer atağı

Kırşehir Belediyespor takımı devre arasında 2 futbolcu ile anlaştı.Belediyespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Eren Taşın ve Bilal Özer ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.Bir futbolcunun bonservisi ile 2 futbolcunun ise kiralık verildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bilal Gülden’i bonservisi ile birlikte Düzcespor’a, Muhammet Apuhan’ı Mardin Fosfatspor’a ve Fatih Bayat’da Fatsaspora kiralık olarak verdik.

Kırşehir Belediyespor takımı devre arasında 2 futbolcu ile anlaştı.
Belediyespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Eren Taşın ve Bilal Özer ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Bir futbolcunun bonservisi ile 2 futbolcunun ise kiralık verildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bilal Gülden’i bonservisi ile birlikte Düzcespor’a, Muhammet Apuhan’ı Mardin Fosfatspor’a ve Fatih Bayat’da Fatsaspora kiralık olarak verdik. Taraftarlarımızın bizden beklentileri elbette yüksek ama şunu bilmelerini isteriz ki Kulübümüzün hiçbir gelir kaynağı yok tek destekçimiz Kırşehir Belediyemiz bu yüzden imkanlarımızın çok fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Görüşme halinde olduğumuz oyuncularda var ancak maliyetleri çok yüksek."denildi.

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