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  4. Kırşehir Belediyespor’da ikinci yarı için transfer atağı

Kırşehir Belediyespor’da ikinci yarı için transfer atağı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 06.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

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Kırşehir Belediyespor’da ikinci yarı için transfer atağı

2. Lig Kırmızı gurupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, 2. yarı müsabakaları için transfer atağına geçti.
Ligin ilk yarısını aldığı 30 puanla 6. sırada tamamlayan Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal ile yollarını ayırması sonrası 2. devre için de transfer atağına başladı.
Takımın başına Bursaspor menajeri Mustafa Er’i getiren Kırşehir Belediyespor, santrafor, sağ bek, on numara ve sol kanat mevkilerine 4 transfer gerçekleştirdi. Takım kadrosuna devre arasında; Atilla Yıldırım, Sefa Akgün, Serkan Kurtuluş, Burak Taşdemir, katıldı.
Ligin ilk yarısında oynanan müsabakalarda Kırşehir Belediyespor takımının Ahi Stadında oynadığı maçlarda aldığı olumsuz sonuçlar, taraftar ve kulüp yönetimi tarafından eleştirilmişti.

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