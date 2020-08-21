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Kırşehir Belediyespor’da yeni dönem

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 21.08.2020 16:33 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediyespor, 2020-2021 Futbol sezonu açılışı öncesi yeni teknik patronu basına tanıttı.Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan yeni kulp başkanı Mustafa Bulut, şehre yakışır ve hedefleri olan bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.Bulut, Kırşehir’in en büyük kaybının birliktelik olmadığını belirttiği açıklamasında; "Dünyada ve ülkemizde olduğu gibi Kırşehir’imizde de koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir ekonomik sıkıntı var.

Kırşehir Belediyespor, 2020-2021 Futbol sezonu açılışı öncesi yeni teknik patronu basına tanıttı.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan yeni kulp başkanı Mustafa Bulut, şehre yakışır ve hedefleri olan bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.
Bulut, Kırşehir’in en büyük kaybının birliktelik olmadığını belirttiği açıklamasında; "Dünyada ve ülkemizde olduğu gibi Kırşehir’imizde de koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir ekonomik sıkıntı var. Bu sıkıntılar her sektörü etkilediği gibi futbolu da oldukça etkiledi"dedi.

Toplumun her kesiminin takıma sahip çıkmasıyla başarının elde edileceğinin vurgusunu yapan Bulut, "Herkesin yaşadığı sıkıntıları bizlerde fazlasıyla yaşıyoruz. Ama bunu bahane etmiyor yeşil-beyazlı bayrağımızı ligde zirve yarışı içerisi içinde olması için transfer çalışmalarımızı ince eleyip sık dokuyarak yapıyoruz. Bu takım Ne Kırşehir Belediyesinin, nede yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızın takımıdır. Bu takım Kırşehirlilerin ve kendini Kırşehirli hisseden herkesin takımıdır. Spor, siyaset üstündedir.
Kimse biz olduğumuz sürece Kırşehir Belediyespor üstünden siyaset yapamaz."diye konuştu.

Kırşehir Belediyespor’u 2020-2021 sezonunda yönetecek Teknik Direktör Gürses Kılıç ise şehir ve oyuncular uyum içerisinde olacağını ve eleştirileri alarak Kırşehir Belediyespor’u bir üst lige çıkartma gayretinde olacaklarını söyledi.
Toplantı hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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