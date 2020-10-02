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Kırşehir Belediyespor’da, yeni pozitif vaka yok

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 02.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediyespor’da, yapılan testlerde yeni pozitif vakalara rastlanmadı.Karantinanın sürdüğü oyunculardan 2’sinin takıma dahil edildiği Kırşehir Belediyespor’un maç kadrosu 16 kişiden oluşacak.

Kırşehir Belediyespor’da, yeni pozitif vaka yok

Kırşehir Belediyespor’da, yapılan testlerde yeni pozitif vakalara rastlanmadı.
Karantinanın sürdüğü oyunculardan 2’sinin takıma dahil edildiği Kırşehir Belediyespor’un maç kadrosu 16 kişiden oluşacak. Covid-19 salgını talimatı 7. maddesi 8. fıkrası gereği geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Etimesgut spor maçı ertelenmişti. Ligin başlaması ile birlikte Kırşehir Belediyespor’da, file bekçisi Deniz Çınar, orta saha oyuncusu Serhat Mermer, Malzemeci Ziyad, Antrenör Ali Uçar, stoper Oğuzhan Yazıcı, orta saha oyuncusu İsmail Düzgün ve Mehmet Alaaddinoğlu’nun yanı sıra 2 yardımcı hoca ve 2 kulüp çalışanının test sonuçları pozitif çıkmıştı. Oyuncuların sağlık durumları ve takım kadrosu hakkında açıklamada bulunan Teknik Direktör Gürses Kılıç, "Yapılan testlerde yeni pozitif vakamız yok ama hala devam eden pozitif vakalarımız var. Negatife dönen vakalarımızdan sadece iki oyuncu maç kadrosuna dahil olabilecek. Tahminen maç kadromuz 16 kişiden oluşacak. Zor bir süreçten geçiyoruz. Buna rağmen Kırşehir Belediyespor’un başarılı olmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Kastamonuspor maçı zor bir deplasman şartlarımız doğrultusunda en iyisini yapacağız" dedi.

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