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Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turpçu, "Gazetecilerin yıpranma hakkı basın kartı şartına bağlanmamalı"

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 18.10.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, gazetecilerin yıpranma paylarının basın kartı şartına bağlanmaması gerektiğini belirtti.Turpçu, yazılı yaptığı basın açıklamasında; "Gazetecilerin emeklilikte kazandıkları yıpranma hakkının, basın kartı şartına bağlanmaması gerektiğini" ifade etti.Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu’nun paylaştığı açıklama ise şöyle; ""Anayasa Mahkemesinin “basın çalışanlarının yıpranma hakkına ilişkin” aldığı karar gereği, 14 Kasım 2020 tarihine kadar, gazetecilerin fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için yasama organının “kanuni” düzenleme yapması gerekmektedir.

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turpçu, "Gazetecilerin yıpranma hakkı basın kartı şartına bağlanmamalı"

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, gazetecilerin yıpranma paylarının basın kartı şartına bağlanmaması gerektiğini belirtti.
Turpçu, yazılı yaptığı basın açıklamasında; "Gazetecilerin emeklilikte kazandıkları yıpranma hakkının, basın kartı şartına bağlanmaması gerektiğini" ifade etti.
Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu’nun paylaştığı açıklama ise şöyle; "
"Anayasa Mahkemesinin “basın çalışanlarının yıpranma hakkına ilişkin” aldığı karar gereği, 14 Kasım 2020 tarihine kadar, gazetecilerin fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için yasama organının “kanuni” düzenleme yapması gerekmektedir. Düzenleme şu an komisyondadır. Ancak bu haliyle, yıpranma hakkından yararlanmak basın kartı şartına bağlanmaktadır.
Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti olarak, gazetecilik mesleğinin basın kartı sahibi koşuluna bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmesini, 5953 sayılı yasa (meslek çalışanlarınca bilinen 212 sayılı yasaya ) tabi görev yapan gazetecilerin anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiili hizmet süresi zammının basın kartı koşuluna bağlanmadan geri verilmesini istiyoruz."

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