YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir Halk Sağlığı ekipleri, 22 ekiple saha taramasını sürdürüyor

Kırşehir Halk Sağlığı ekipleri, 22 ekiple saha taramasını sürdürüyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 18.06.2020 10:47 | Son Güncelleme

19 vakasının rastlandığı 11 Mart tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbir kararları ile salgın mücadelesi başlatılması ile saha çalışmaları da hız kazandı.Tüik, Kesitsel tipte planlanmış araştırmada Kırşehir, Ankara ve Çankırı İlleriyle birlikte pilot il seçildi.Veri toplama süreci 5-12 gün olan saha çalışmasına 8 Haziran itibariyle başlandı.

19 vakasının rastlandığı 11 Mart tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbir kararları ile salgın mücadelesi başlatılması ile saha çalışmaları da hız kazandı.
Tüik, Kesitsel tipte planlanmış araştırmada Kırşehir, Ankara ve Çankırı İlleriyle birlikte pilot il seçildi.Veri toplama süreci 5-12 gün olan saha çalışmasına 8 Haziran itibariyle başlandı. Halk Sağlığı Birimi koordinesinde çalışmanın veri toplama kısmında Kırşehir’de, bulunan filyasyon ekipleri arasından 1 doktor ve 1 hemşire ile 1 diğer sağlık çalışanından oluşan üçer kişilik ekiplerle 15’i merkez ilçede olmak üzere il genelinde toplam 22 ekiple sahada taramalar yapılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şehirden kaçtılar! İşte ünlü çiftin yeni evi Şehirden kaçtılar! İşte ünlü çiftin yeni evi
PARTNER Ünlü şarkıcı tam 70 kilo verdi! İşte son hali Ünlü şarkıcı tam 70 kilo verdi! İşte son hali
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Antalya Sağlık Müdürü Hülür'den Kovid-19 açıklaması:

Antalya Sağlık Müdürü Hülür'den Kovid-19 açıklaması:

Kulu’da arpa hasadı başladı

Kulu’da arpa hasadı başladı

Kırşehir Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:17
Sabah
05:10
Öğle
12:50
İkindi
16:45
Akşam
20:19
Yatsı
22:03

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Aşıkpaşa Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kırşehir Valisi Akın, Mucur ilçesinde incelemede bulundu

Kırşehir Valisi Akın, Mucur ilçesinde incelemede bulundu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kırşehir Valiliği’nden meteorolojik uyarı

Kırşehir Valiliği’nden meteorolojik uyarı

65 yaş üstüne 1 ay süreli tek yönlü yerleşim yeri izni verildi

65 yaş üstüne 1 ay süreli tek yönlü yerleşim yeri izni verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.