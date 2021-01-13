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Kırşehir İl Özel İdaresi, kış mevsimi hazırlıklarını tamamladı

13.01.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Kırşehir İl Özel İdaresi, kış mevsimi hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.Karla mücadele eylem planı kapsamında 7 gün 24 saat hizmet verileceğinin ifade edildiği yazılı açıklamada, "Mevsimsel soğukların yaşandığı Kırşehir’de, karla mücadelenin de etkili şekilde yürütülmesi amacıyla ekiplerimiz vatandaşın mağdur olmaması için hazır halde bekletiliyor"denildi.İl Özel İdaresinden yapılan açıklama da; "33 iş makinası, 84 personelle karla mücadele için etkin bir ekip oluşturuldu.

Kırşehir İl Özel İdaresi, kış mevsimi hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.
Karla mücadele eylem planı kapsamında 7 gün 24 saat hizmet verileceğinin ifade edildiği yazılı açıklamada, "Mevsimsel soğukların yaşandığı Kırşehir’de, karla mücadelenin de etkili şekilde yürütülmesi amacıyla ekiplerimiz vatandaşın mağdur olmaması için hazır halde bekletiliyor"denildi.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklama da; "33 iş makinası, 84 personelle karla mücadele için etkin bir ekip oluşturuldu. Mevsimsel şartlara bağlı oluşacak hava muhalefetine karşın her türlü tedbir alındı. Köy yollarının etkili kar yağışında kapanmaması için gerekli görülen bütün önlemler alındı. Amacımız, yaşadığımız mevsimsel süreç içerisinde vatandaşın kesinlikle mağdruiyet yaşamamasıdır."ifadeleri yer aldı.

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