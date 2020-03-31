YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 31.03.2020 17:10 | Son Güncelleme

Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

KIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale'den destek geldi.

Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunması için başlatılan kampanyaya devletin öncülük etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Sivil toplum kuruluşlarının imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu açıklamaya duyarsız kalmadık. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devletimizin ve milletimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz, biz bir olursak bize hiçbir güç zarar veremez. Kırşehir Ticaret Borsası olarak 100 bin lira destek sağlayacağız."

- Nevşehir

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya bir aylık maaşını bağışladığını bildirdi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de yaptığı yazılı açıklamada, kampanyaya üç aylık maaşını bağışladığını aktararak, "Vatandaşlarımızdan ricam az veya çok demeden gücü nispetinde destekte bulunmalarıdır. Tüm dünyada aynı salgın yaşanıyor fakat böylesine bir milli seferberlik eminim ki dünyada tektir. Bu da bizim paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğütleyen inancımızın, hayırseverlik üzerine kurulu medeniyetimizin mirasından kaynaklıdır." ifadesini kullandı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise sosyal medya hesabındaki paylaşımında, bir aylık maaşını kampanyaya destek amacıyla bağışladığını belirterek, kent halkına da destek çağrısında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Babamın pencereden el salladığını gördüğümde...' Sekizinci gün! 'Babamın pencereden el salladığını gördüğümde...' Sekizinci gün!
İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek
Anahtar Kelimeler:
Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek kırıkkale Kırşehir Ticaret Borsası Nevşehir

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Erdoğan’ın çağrısına cevap veren belediye başkanı 1 aylık maaşını bağışladı

Erdoğan’ın çağrısına cevap veren belediye başkanı 1 aylık maaşını bağışladı

Uşak’ta hayırseverlerin yardımları aşevi bünyesinde toplanacak

Uşak’ta hayırseverlerin yardımları aşevi bünyesinde toplanacak

Vali Bektaş, “Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz”

Vali Bektaş, “Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz”

Kırşehir Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
04:58
Sabah
06:22
Öğle
12:53
İkindi
16:25
Akşam
19:13
Yatsı
20:32

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Terme Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırşehir'de firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Kırşehir'de firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Kırşehir Belediyesinden koronavirüs denetimi

Kırşehir Belediyesinden koronavirüs denetimi

Kırşehir’de otomobilin devrildi: 1 ölü

Kırşehir’de otomobilin devrildi: 1 ölü

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt: “Din görevlisini üstün kılan hedeflerinin olması planlı ve programlı şekilde çalışmasıdır”

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt: “Din görevlisini üstün kılan hedeflerinin olması planlı ve programlı şekilde çalışmasıdır”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.