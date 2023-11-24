Kırşehir polisinden uyuşturucu satıcılarına darbe

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda hava aracı (dron) ve narkotik madde arama köpekleri de kullanıldı. Çok sayıda emniyet personelinin katıldığı operasyonda eş zamanlı olarak şüpheli şahıslara ait ikamet, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 360 sentetik ecza, 97 gram çeşitli uyuşturucu madde, 1 adet hap, 2 tüfek, 57 fişek, 1 tabanca, 1 şarjör, 1 tabanca fişeği ile 3 cam aparat ele geçirildi.

15 kişinin yakalandığı operasyonda adli mercilere sevk edilen İ.K., S.H., M.Ö., Y.Y., A.K., S.K., O.K., D.Ş. ve S.K. tutuklandı.

