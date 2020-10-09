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Kırşehir protokolü maske,mesafe ve hijyen denetimi yaptı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 09.10.2020 08:43 | Son Güncelleme

Kırşehir’de, İçişleri Bakanlığının denetim genelgesi çerçevesinde Vali İbrahim Akın başkanlığında korona virüs denetimi yapıldı.Kırşehir’de, yoğun olan caddelerinde, iş yerlerinde, ara sokaklarda, AVM ve çay ocakları gibi işletmelerde tedbirlere uyulup uyulmadığının kontrol edildiği denetimlere Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, oda temsilcileri ile genel kolluk birimleri katıldı.Aldıkları kararların uygulanıp uygulanmadığını yapılan bu denetimlerde incelediklerini ifade eden Vali Akın, “Bizler, ilimizdeki denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz.

Kırşehir’de, İçişleri Bakanlığının denetim genelgesi çerçevesinde Vali İbrahim Akın başkanlığında korona virüs denetimi yapıldı.
Kırşehir’de, yoğun olan caddelerinde, iş yerlerinde, ara sokaklarda, AVM ve çay ocakları gibi işletmelerde tedbirlere uyulup uyulmadığının kontrol edildiği denetimlere Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, oda temsilcileri ile genel kolluk birimleri katıldı.
Aldıkları kararların uygulanıp uygulanmadığını yapılan bu denetimlerde incelediklerini ifade eden Vali Akın, “Bizler, ilimizdeki denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Denetimlerde esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza salgınla mücadelede en etkili kurallar olan maske, mesafe, temizlik konularında hatırlatmalarda bulunuyoruz. Toplumda maske, mesafe ve temizlik kurallarına karşı bir duyarlılık oluştuğunu, bu konuda farkındalık oluştuğunu görüyoruz" dedi.
Denetimler, maske, mesafe ve hijyen ile işyerlerinde belirlenen kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunulması ile sona erdi.

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