YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, kendi antiseptiğini üretti

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, kendi antiseptiğini üretti

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 21.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık tesislerinde kullanılmak üzere DSÖ tarafından önerilen ’Antiseptik Solüsyonu’ üretti.Çin’de ortaya çıkan, ardından Avrupa ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (covid-19) vakasından sonra dezenfekte ilaçları temininin zorlaşması sonrası komisyon tavsiye kararı ile üretime başlanıldığı duyuruldu.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık tesislerinde kullanılmak üzere DSÖ tarafından önerilen ’Antiseptik Solüsyonu’ üretti.
Çin’de ortaya çıkan, ardından Avrupa ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (covid-19) vakasından sonra dezenfekte ilaçları temininin zorlaşması sonrası komisyon tavsiye kararı ile üretime başlanıldığı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulundaki öğretim üyelerinden oluşan komisyonun aldığı tavsiye kararının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca uygun görülmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eczacı ve kimyager personel tarafından Bakanlığın Majistral El Dezenfektanı Hazırlama Kılavuzu’ndaki formülle el antiseptiği üretimi başladı.
Üretilen Antiseptik Solüsyon’lar Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlık sağlık tesislerinde kullanılmaya başlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Bergama’da korona virüsü nedeniyle kira ödemelerine iki ay erteleme

Bergama’da korona virüsü nedeniyle kira ödemelerine iki ay erteleme

Kırşehir Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:38
Öğle
12:56
İkindi
16:21
Akşam
19:03
Yatsı
20:20

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Geredoğlu Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırşehir’de otomobilin devrildi: 1 ölü

Kırşehir’de otomobilin devrildi: 1 ölü

KAEÜ’si, öğrenci konseyi başkanı Rektör Vatan Karakaya’ya öğrencinin sorun ve talepleri anlattı

KAEÜ’si, öğrenci konseyi başkanı Rektör Vatan Karakaya’ya öğrencinin sorun ve talepleri anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.