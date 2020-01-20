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  4. Kırşehir Seyfe takviminde 13 yıldır değişmeyen tek fotoğraf "Mevlana Çiçeği" oldu

Kırşehir Seyfe takviminde 13 yıldır değişmeyen tek fotoğraf "Mevlana Çiçeği" oldu

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 20.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

Kırşehir’de Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, hazırladığı Seyfe Takviminde 13 yıldır sadece "Mevlana Çiçeği" fotoğrafının değişmediğini söyledi.

Kırşehir’de Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, hazırladığı Seyfe Takviminde 13 yıldır sadece "Mevlana Çiçeği" fotoğrafının değişmediğini söyledi. Çetiner, "Bu kareyi bir daha yakalayamadığım için değişmeyen tek fotoğraf bu oldu" dedi.
Hazırladığı ve dağıtımını yaptığı Seyfe 2020 takvimi üzerine açıklamada bulunan Çetiner, kendisinin çektiği fotoğrafların sadece Seyfe Gölüne ait olduğunu ifade ederek, "2008 yılından bu yana 13 yıldır fotoğraf çekiyorum. Fotoğraflardaki en büyük özellik Seyfe Gölü Kuş Cennetini tanıtmak. 2008 yılından bu yana değişmeyen tek fotoğraf var. İsmini kendimin koyduğu ’Mevlana Çiçeği’ fotoğrafı, 13 yıldır binlerce kare fotoğraf çektim ama bu kareyi bir daha yakalayamadım. Semazen görüntülü çiçek fotoğrafını 2007 yılında farkında olmadan çektim. Çiçeğin özelliği ise sütleğen dediğimiz basit bir ot olması. Çiçekteki figürler ise birbirini tamamlıyor" dedi.
Çetiner, 13 yıldır hazırladığı takvimlerde Seyfe Gölünün yanı sıra Kırşehir’in tarihi değerlerini de bulundurarak yurt içi ve yurt dışında dağıtımlarını yapıyor. Duvar ve Masa takviminin hazırlanmasında Çetiner’e Kırşehir Belediyesi ve Kırşehir Valiliği de destek sunuyor.

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