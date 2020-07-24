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Kırşehir TÜGVA, Ayasofya’nın ibadete açılması dolasıyla lokma dağıttı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 24.07.2020 14:26 | Son Güncelleme

Ayasofya’nın cami olarak açılışı anısına Kırşehir’de TÜGVA Teşkilatı lokma dağıttı.Ayasofya Müzesinin cami olarak açılışı anısına Kırşehir’de TÜGVA Teşkilatı lokma dağıttı.

Ayasofya’nın cami olarak açılışı anısına Kırşehir’de TÜGVA Teşkilatı lokma dağıttı.
Ayasofya Müzesinin cami olarak açılışı anısına Kırşehir’de TÜGVA Teşkilatı lokma dağıttı. Cacabey Meydanında cuma namazı sonrası açıklamada bulunan TÜGVA Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, "Allah nasip etti bu günleri gördük. Böyle bir dönemde bizler gençlik olarak böyle bir dönem içerisinde olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. İnşallah, Ayasofya caminin açılışı Mescid-i Aksanın da habercisidir. Biz, bunu böyle yorumluyor ve görüyoruz. Bunları şahsım adına söylüyorum" dedi.
Kırşehir’de, pandemi süreci sonrası yeni normale dönüşle birlikte cami avlularında cuma namazı cemaatin geniş katılımı ile kılındı.

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