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Kırşehir Valiliği Zirai Don uyarısı yaptı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 13.11.2020 16:29 | Son Güncelleme

Kırşehir Valiliği Zirai Don uyarısı yaptı.Valilikten yazılı yapılan açıklamada, gece saatlerinden sonra zirai don beklendiği ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Yapılan yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre bölge müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde bu gece saatlerinden itibaren başlamak üzere önümüzdeki günlerde sabah erken saatlerde yer yer hafif zirai don olayı beklenmektedir.

Kırşehir Valiliği Zirai Don uyarısı yaptı

Kırşehir Valiliği Zirai Don uyarısı yaptı.
Valilikten yazılı yapılan açıklamada, gece saatlerinden sonra zirai don beklendiği ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Yapılan yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre bölge müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde bu gece saatlerinden itibaren başlamak üzere önümüzdeki günlerde sabah erken saatlerde yer yer hafif zirai don olayı beklenmektedir. Meydana gelmesi muhtemel
olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir"denildi.

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