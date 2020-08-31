Kırşehir Valiliğinden "CHP milletvekiline polisin tekme attığı" iddialarına ilişkin açıklama:

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı sırasında CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a polisin tekme attığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında "CHP’lilerin 30 Ağustos yürüyüşüne polis müdahalesi, CHP’li vekile tekme atıldı" şeklinde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığının izin dilekçesinde 30 Ağustos günü Atatürk Anıtı'na çelenk sunmak üzere Valilikten izin talebinde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, doğrudan halk sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınıyla mücadele koşulları göz önünde bulundurularak salgınla mücadele sürecinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla izin verilmediği bildirildi.

İzin verilmemesine rağmen 30 Ağustos günü yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk konulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fener alayı düzenlenmesi konusunda Valiliğimize herhangi bir başvuru söz konusu olmamıştır. Bununla birlikte yine 30 Ağustos günü saat 21.30’da fener alayı düzenleneceğine dair sosyal medyada çağrı yapıldığının görülmesi üzerine içinde bulunulan pandemi süreci nedeniyle kesinlikle izin verilmeyeceği yönünde sayın milletvekiline, il başkanına ve belediye başkanına sözlü bildirimde bulunulmuştur. Tüm bu bildirimlere rağmen pandemi kurallarına da uyulmadan il teşkilatı önünde toplanılmış ve ana caddeye çıkılarak yürünmek istenmiştir. Caddeye çıkışı önlemek üzere emniyet güçlerimizce barikat oluşturulmuş ve topluluğun caddeye çıkması önlenmiştir."