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Kırşehir Valiliği’nden ’sıcaklık’ uyarısı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 25.12.2020 17:10 | Son Güncelleme

Kırşehir Valiliği, artış gösteren sıcaklıklar karşısında uyarı yaptı.Yazılı yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.Yapılan açıklama ise şöyle; "Ülkemizde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Kırşehir Valiliği’nden ’sıcaklık’ uyarısı

Kırşehir Valiliği, artış gösteren sıcaklıklar karşısında uyarı yaptı.
Yazılı yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.
Yapılan açıklama ise şöyle; "Ülkemizde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, İlimiz ve çevresinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilen sıcaklıkların hafta boyunca devam edeceği öngörülürken, bölgemiz genelinde önemli bir yağış durumu beklenmemekte olup; sabah ve gece saatlerinde yer yer görüş engelleyici hadiselerin (sis, pus ) görüleceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde rüzgarın güneyli yönlerden eseceği beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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