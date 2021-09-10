Kırşehir Valisi Akın'dan 34. Ahilik Haftası kutlamalarına davet:

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ahi Evran-ı Veli'yi anmak ve ilkelerini yaşatmak amacıyla Ahilik Haftası etkinlerinin 13-19 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, 34. Ahilik Haftası etkinliklerine tüm Kırşehirlileri davet ederek, kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşriflerini beklediklerini belirtti.

Ahilik geleneğini yaşamak ve bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl Ticaret Bakanlığının koordinesinde ülke genelinde olduğu gibi Kırşehir merkezli olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlendiğini hatırlatan Akın, "Bu sene 34'üncüsünü kutlayacağımız Ahilik Haftası programını en iyi şekilde gerçekleştirmenin gayreti içinde olacağız. 13 Eylül Pazartesi günü kaleden top atışıyla başlayacak Ahilik Haftası, 7 gün sürecek çeşitli etkinliklerle devam edecek." bilgisini paylaştı.

Akın, 2021'in Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. yılı olması sebebiyle UNESCO tarafından ve Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan genelge ile "Ahi Evran Yılı" ilan edildiğine dikkati çekerek, "Ahilik Haftası'nın 16 Eylül Perşembe günü düzenlenecek bölümüne Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşriflerini bekliyoruz. Ahi şehrine yakışır bir şekilde gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize halkımızın katılımını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

