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  4. Kırşehir ve Kaman ilçesinde doğaya yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kırşehir ve Kaman ilçesinde doğaya yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 22.01.2020 09:18 | Son Güncelleme

Kırşehir’de ve Kaman ilçesinde belediyeler tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.Kırşehir’de Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’nun da katıldığı yem bırakma programı Kervansaray Mahallesi bölgesinde gerçekleşti.Kırşehir Belediye Selahattin Ekicioğlu, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuş ve diğer yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.Başkan Ekicioğlu, yaptığı açıklamada, “Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte kuşlar için açık alanlara buğday bırakırken, köpek, doğan, atmaca, kartal, kurt gibi yırtıcı hayvanlar için de ekmek, kemik ve et bırakıldı”dedi.Özellikle dağlık alanda yaşam mücadelesi veren ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları yanında sokak hayvanları için de beslenme odaklarına kuru mama bıraktıklarını belirten Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara hayvan yemi bırakıyoruz.

Kırşehir’de ve Kaman ilçesinde belediyeler tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Kırşehir’de Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’nun da katıldığı yem bırakma programı Kervansaray Mahallesi bölgesinde gerçekleşti.
Kırşehir Belediye Selahattin Ekicioğlu, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuş ve diğer yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Başkan Ekicioğlu, yaptığı açıklamada, “Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte kuşlar için açık alanlara buğday bırakırken, köpek, doğan, atmaca, kartal, kurt gibi yırtıcı hayvanlar için de ekmek, kemik ve et bırakıldı”dedi.
Özellikle dağlık alanda yaşam mücadelesi veren ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları yanında sokak hayvanları için de beslenme odaklarına kuru mama bıraktıklarını belirten Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara hayvan yemi bırakıyoruz. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple şehrin çeşitli noktalarına yem bırakıyoruz" diye konuştu.
Belediye Başkanı Ekicioğlu, aç kalan sokak hayvanları için duyarlı vatandaşlara ve esnafa da çağrı yaptı. Evlerde artan yemeklerin sokak hayvanları için belirli noktalara bırakılmasını isteyen Ekicioğlu, restoran, lokanta ve fırın sahiplerinin artan yemek ve ekmekler için Belediye "Halkın Masasına" ulaşabileceklerini söyledi.

Kaman ilçesi Kaman Belediyesi ise kış şartlarında yaşamı zorlaşan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. İlçe merkezi ve köylerinde etkili olan kış şartlarının doğada yaşam savaşı veren yaban hayvanlarını olumsuz etkilediğini ifade eden ilçe Belediye Başkanı Necati Çolak, doğaya bırakılan buğday ve ekmekle doğal yaşamın sürmesi adına katkı sunmak istediklerini söyledi.

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