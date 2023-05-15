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Kırşehir’de 152 bin 511 oy kullanıldı, 3 bin 923’ü geçersiz sayıldı

15.05.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerimde 152 bin 511 kişi oy kullanırken, bu oylardan 3 bin 923’ü geçersiz sayıldı.

Kırşehir’de 152 bin 511 oy kullanıldı, 3 bin 923’ü geçersiz sayıldı

Kesin olmayan sonuçlara göre Kırşehir’de AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birinci oldu. Kırşehir İl Seçim Kurulu verilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 80 bin 870 oy alırken en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu 57 bin 984 oy aldı. Kırşehir’de partilerin oy dağılımları şöyle;

"Millet Partisi 116, Hak ve Özgürlükler Partisi 108, TKP 133, Türkiye Komünist Hareketi 34, Sol Parti 137, Genç Parti 122, Memleket Partisi 1114, Büyük Birlik Partisi 1652, AK Parti 57 bin 260, Yeniden Refah Partisi 2431, MHP 22 bin 228, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 3680, Türkiye İşçi Partisi 591, Anavatan Partisi 396, Yenilik Partisi 31, Halkın Kurtuluş Partisi 89, Milli Yol Partisi 209, Vatan Partisi 85, Güç Birliği Partisi 150, CHP 43 bin 585, İYİ Parti 10 bin 961, AP 563, Zafer Partisi 2913."

İl genelinde sandığa 152 bin 511 oy kullanıldı oyların 3 bin 923’ü geçersiz sayıldı. Seçimlerden iki gün önce çekilen Muharrem İnce ise 589 oy aldı.

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