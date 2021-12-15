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Kırşehir'de 170 tarihi eser ele geçirildi

15.12.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de 170 tarihi eser ele geçirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda iki otomobilde 170 tarihi eser bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, istihbarat çalışmaları sonucu kent girişinde durdurulan iki araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 170 parça sikke, yüzük ve obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücüler H.Ç. ve R.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin bu operasyon dahil son üç ayda tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği 7 operasyonda 178 sikke, 41 yüzük, 84 obje, 4 heykel, el yazması kitap olmak üzere 308 eser bulundu, 14 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

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