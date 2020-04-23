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Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 23.04.2020 13:05 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki nakit ihtiyacını karşılamak için ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' kapsamında Halkbank tarafından sağlanan destek paketinden 2 bin esnaf ve sanatkarı yararlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Birlik binasında gazetecilere açıklama yapan Öztürk, koronavirüs salgınından dolayı esnafın zor günler geçirdiğini, devletin de esnaf ve sanatkara destek vermek için her türlü imkanı seferber ettiğini belirtti.

Bu süreçte ayakta kalabilmek için son iki haftada yaklaşık 600 esnaf ve sanatkarın Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi aracılığıyla Halkbank'ın esnaf destek kredisini kullandığını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Virüs nedeniyle devletimiz bizlere her türlü yardımcı oluyor. Bizler de esnafımıza elimizden gelen desteği sunuyoruz. Esnafımızı ayırt etmeden 25 bin lira kredi sağlıyoruz. Bu krediyi yaklaşık 600 esnaf kullandı. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu kredilerin geri dönüşümleri var, altı ay sonra. Şu durumda esnafın kendi kendini idare etmesi lazım. Özveri ile esnafın da bizlere yardımcı olduklarını görüyoruz."

Devletin koronavirüsle ilgili aldığı tüm tedbirleri desteklediklerini dile getiren Öztürk, "Virüs sonrası çıkan yasaya göre kayıtsız şartsız her esnafa 25+25’lik Halkbank kredi imkanı sunuluyor. Müracaat eden esnafların hesaplarına bu paralar 3-5 gün içerisinde yatıyor. Hedefimiz kooperatifimiz aracılığıyla 2 bin esnaf ve sanatkarın kredi kullanması." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
esnaf ve sanatkar kredi imkanı

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