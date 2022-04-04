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Kırşehir'de 2 cinayet şüphelisi güvenlik nedeniyle başka cezaevlerine nakledildi

04.04.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de 2 cinayet şüphelisi güvenlik nedeniyle başka cezaevlerine nakledildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de iki genci öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheli, güvenlik tedbirleri kapsamında başka cezaevlerine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu tutuklanınca Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen şüpheliler Ş.E. ve S.A. ile ilgili güvenlik riskleri nedeniyle Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu rapor hazırladı.

Raporun ve talebin gönderildiği Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, iki şüphelinin başka illere gönderilmesini kararlaştırdı.

Kararın ardından cinayet şüphelileri Ş.E. ve S.A, başka illerdeki kapalı ceza infaz kurumlarına gönderildi.

- Olay

Kırşehir'de iki gençten 25 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuştu.

Kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığı tespit edilmişti. Kayıp gençlerden tabancayla vurulduğu anlaşılan Şeyma Demir'in (18) cenazesi, 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuş, ardından toprağa verilmişti. Hasan Aydoğan'ı (21) bulmak için Kızılırmak ve çevresinde arama çalışması başlatılmıştı.

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