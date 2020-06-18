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Kırşehir'de 22 ekiple Kovid-19 "Toplum Tarama Çalışması" yapılıyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 18.06.2020 14:35 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 22 ekiple Kovid-19 "Toplum Tarama Çalışması" yapılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan "Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması" kapsamında, sahada 22 ekip çalışıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağlık uzmanlarından oluşturulan filyasyon ekipleri, kent merkezi ve 6 ilçede, rastgele belirlenen adreslerde tarama yapıyor.

Vatandaşların izin ve rızalarıyla yapılan taramalarda, kent genelinde 1962 kişiden, Elisa testi için kan örneği ve PCR testi için sürüntü örneği alınacak.

Test sonucunda, kişilerin hastalığı geçirip geçirmediği, bağışıklık durumu ya da aktif hasta olup olmadığı tespit edilecek.

İkametlerdeki kişilere anket yapılarak solunum problemi, ateş ve öksürük gibi herhangi şikayetlerinin bulunup bulunmadığı da soruluyor. Test sonuçları
pozitif çıkan vatandaşlara yönelik yeni filyasyon çalışması yapılarak tedavi süreci
başlatılıyor ve takipleri gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmayla hastalıkla ilgili olguların oranı, geçirilmiş hastalık ve belirtisiz hastalık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

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