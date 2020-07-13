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Kırşehir’de 231 projeden 158’i tamamlandı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 13.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

İl Koordinasyon Kurulu 2020 Yılı 2.

Kırşehir’de 231 projeden 158’i tamamlandı

İl Koordinasyon Kurulu 2020 Yılı 2. Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.
Korona virüs tedbirleri alınarak yapılan toplantıya Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, Kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Akın, Kırşehir’de yürütülmekte olan 231 projenin toplam parasal değerinin 2 milyar 784 milyon 80 bin lira olduğunu söyledi. 2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Kırşehir’de, 231 projenin uygulanmak üzere programlarda yer aldığını belirten Vali İbrahim Akın, “Geçmiş yıllar dahil bu projelere bugüne kadar toplam 1 milyar 125 milyon lira harcanmıştır. 2020 yılında bu projelere toplamda 305 milyon 637 bin lira ödenek ayrılmış olup, dönem sonu itibariyle 146 milyon 303 bin lira harcama yapılmıştır. Programda yer alan 231 projeden 34’ü tamamlanmış, 158 proje de devam etmekte, 39 proje ise başlanma aşamasındadır" dedi.
Toplantı, yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgiler vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.

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