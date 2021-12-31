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Kırşehir'de 25 çiftçiye birer damızlık koç dağıtıldı

31.12.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de 25 çiftçiye birer damızlık koç dağıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de kurayla belirlenen 25 çiftçiye, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yüzde 50 hibeyle birer Akkaraman ırkı damızlık koç verildi.

Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda düzenlenen dağıtım programında konuşan Vali İbrahim Akın, sürülerde verimlilik ve kalitenin artırılması amacıyla küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek sağlandığını söyledi.

Şehrin coğrafi yapısı, iklimi ve mera alanlarıyla küçükbaş hayvancılık için ideal olduğunu belirten Akın, verim ve kalite yönünden yöreye uygun Akkaraman ırkı damızlık koçların yetiştiricilere dağıtılacağını ifade etti.

Akın, "İlimiz genelinde küçükbaş hayvan varlığını artırmak ve damızlık koç ihtiyacını karşılamak amacıyla İl Özel İdaresi ve çiftçilerimizin katkılarıyla finans edilen Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi kapsamında dağıtımını gerçekleştireceğimiz damızlık koçların ilimiz hayvancılığına ve yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen de Kırşehir'de 285 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu vurgulayarak, damızlık koçlarla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından kurayla belirlenen 25 çiftçiye yüzde 50 hibeli birer damızlık koç dağıtıldı.

Programa, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Doğan, İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik ve çiftçiler katıldı.

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