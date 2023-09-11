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Kırşehir’de 43 bin öğrenci ders başı yaptı

11.09.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı; 223 okulda 2 bin 534 sınıfta ilk ders zilinin çalmasıyla başladı.

Kırşehir’de 43 bin öğrenci ders başı yaptı

4 bin 79 öğretmen ile 43 bin 347 öğrencinin ders başı yaptığı yeni eğitim öğretim yılında Ramazan Donat İlköğretim Okulunda ’İlköğretim Haftası’ açılış programı düzenlendi. Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, geleceğin teminatı olan öğrencilerin; arkadaşlarına, okullarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlıyor olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gülşen öğrenci ve ebeveynlerine verdiği mesajda; "Türkiye yüzyılının inşası ancak sevgi, özveri ve inançla çalışarak gerçekleşebilir. En büyük hedefimiz; evlatlarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven, değerlerini özümsemiş, sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma ve sorumluluk sahibi olma erdemlerini kazanmış bireyler olarak topluma kazandırılmalarıdır" dedi.

Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri de okul servislerini kontrol ederek çocukların güvenle seyahat etmeleri için tedbir aldı.

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