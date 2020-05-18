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Kırşehir'de alternatif tarım ürünleri için 150 çiftçiye 3 milyon liralık destek

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 18.05.2020 13:23 | Son Güncelleme

Kırşehir'de alternatif tarım ürünleri için 150 çiftçiye 3 milyon liralık destek

KIRŞEHİR (AA) - Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kakınma İdaresi tarafından Kırşehir'de alternatif tarım ürünleri için 150'ye yakın çiftçiye yaklaşık 3 milyon liralık proje desteği sağlandı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteklerinden de faydalanıldığını söyledi.

Kırşehir Valiliğinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla merkez ve ilçelerdeki çiftçilerin bu desteklerden yararlandığını belirten Şahin, kentin jeotermal potansiyeli nedeniyle özellikle sera üretimine ciddi katkılar sağlandığını dile getirdi.

Sera üretimi yapmak isteyenlere 800 metrelik yer desteği de sağlandığını ifade eden Şahin, farklı köylerde 20 dekara yakın sera alanları oluşturulduğunu vurguladı.

Merkez ve ilçelerdeki köylerden 150'ye yakın çiftçiye KOP tarafından 3 milyon liralık proje desteği sağlandığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İlimizde alternatif ürünler yetiştirmek adına KOP Projesi çerçevesinde yatırımlarımız yüzde 70 devam ediyor. Bu kapsamda, ilimizde sera yapımı, bağcılık, katı gübre dağıtımı, küçükbaş hayvan dezenfektanı, aromatik bitkiler projeleri olmak üzere yaklaşık 150 çiftçimiz bu projeden istifade etmiştir. Bunda ana amacımız hem alternatif ürünleri değerlendirmek hem de katma değeri yüksek ürünlerde çiftçimizin gelirini artırmaktır."

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