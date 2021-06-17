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Kırşehir'de annelerinden koparılan iki kurt yavrusu korumaya alındı

17.06.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de annelerinden koparılan iki kurt yavrusu korumaya alındı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir doğadan kaçak yolla yakalandığı tespit edilen iki kurt yavrusu korumaya alındı.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, Kervansaray Dağı'nın Mucur ilçesi sınırlarında kalan bölümünde annelerinden koparılan kurt yavrularının merkeze bağlı bir köye getirildiği ihbar üzerine harekete geçti.

Yavruları annelerinde koparan M.K. hakkında idari işlem başlatan ekipler, el konulan hayvanları bakım ve beslenmeleri için Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Kurt yavruları doğada yaşayacak duruma geldikten sonra yeniden bulundukları ortama bırakılacak.

Yetkililer, yaban hayvanları ve türevlerinin doğadan izinsiz toplanması, alıkonulması, yavru ve yumurtalarının alınmasının Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasak olduğunu belirtti.

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