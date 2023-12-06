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Kırşehir'de "Aşık Veysel 50. Yıl Anma Konseri" düzenlendi

06.12.2023 07:51 | Son Güncelleme:
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UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına müzik alanında dahil olan Kırşehir'de, Aşık Veysel 50. Yıl Anma Konseri düzenlendi.

Kırşehir'de "Aşık Veysel 50. Yıl Anma Konseri" düzenlendi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programı kapsamında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Aşık Veysel konulu panel ile başladı.

Türk halk müziği sanatçısı ve halk ozanı Neşet Ertaş'ın yakın dostu olarak bilinen Bayram Bilge Tokel'in konuşmacı olarak katıldığı panelde katılımcılara aşıklık geleneği hakkında bilgi verildi.

Tokel, panel sonrası Aşık Veysel'in sevilen türkülerinden "Uzun ince bir yoldayım", "Seherde ağlayan bülbül" ve "Havalanma telli turnam" gibi eserleri seslendirdi.

Kırşehir'de

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