Kırşehir'de Bahar Kalkanı Harekatı için yürüyüş ve destek programı düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Akçakent ve Mucur ilçelerinde, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü düzenlenerek Mehmetçiğin başarısı için Fetih suresi okundu.

Akçakent Kaymakamlığının organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte, ellerinde Türk bayraklarıyla ilçe merkezinde toplanan kalabalık grup, Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.

Öğrenciler, yürüyüş boyunca büyük bir Türk bayrağı açarak görevi başındaki Mehmetçiğe destek verdi.

Şehitler ve gaziler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından yürüyüşe katılanlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Yürüyüşe, Akçakent Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mucur ilçesinde de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu tarafından Mehmetçiğe destek programı düzenlenerek Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih suresi okundu.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programda, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü öğrencisi Mustafa Üy ve Mucur İlçe Müftü Vekili Yasin Güneş tarafından Fetih suresi okunarak Mehmetçiğin başarısı için dua edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de şifa dileğinde bulunuldu.

