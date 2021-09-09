YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de bakır kablo ve demir çalan iki zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı

Kırşehir'de bakır kablo ve demir çalan iki zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı

09.09.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de bakır kablo ve demir çalan iki zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı

Kırşehir'de bakır kablo ve demir çalan iki zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bakır kablo ve demir çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerinden 2 ton inşaat demiri ve bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Müştekilerin ifadelerine başvuran ekipler, bakır kablo ile ilgili verilen teknik bilgiler ışığında hurda satılan yerlerde inceleme yaptı.

Bir hurdacıda özellikleri verilen bakır kabloların benzerlerini gören ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 30 saatlik görüntüleri inceleyerek şüphelilerin E.A. ve İ.A. olduğunu tespit etti.

E.A. ve İ.A, kent merkezinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kırşehir'de bakır kablo ve demir çalan iki zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hiçbir yerde bulamayınca şüphelendiler! İkisi de midesinden çıktıHiçbir yerde bulamayınca şüphelendiler! İkisi de midesinden çıktı
PARTNEREser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay gaf!Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay gaf!
Tarih ve kültür şehri Kırşehir ziyaretçilerini bekliyorTarih ve kültür şehri Kırşehir ziyaretçilerini bekliyor

Kırşehir Namaz Vakitleri 9 Eylül Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:12
Öğle
12:46
İkindi
16:20
Akşam
19:10
Yatsı
20:29

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Perşembe

Büyük Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.