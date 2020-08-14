YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de "bal ormanı" lavanta yetiştiriciliğine ilgiyi artırdı

Kırşehir'de "bal ormanı" lavanta yetiştiriciliğine ilgiyi artırdı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 14.08.2020 12:39 | Son Güncelleme

Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca: -"Biz bal ormanının içine akasya, ahlat gibi bitkileri diktik. Alanın kendi bitki örtüsü de bal arıları için elverişli. İki yıl önce de lavanta ekimini başlattık. Köylüler de geliştirdiler"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı bir köyde oluşturulan bal ormanı, çiftçilerin lavanta yetiştiriciliğine yönelmelerine de katkı sağladı.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, arıcılığın geliştirilmesi ve ağaçlandırma faaliyetlerinin artırılması amacıyla merkez, Kaman ve Mucur ilçelerine bağlı 3 köyde bal ormanı kurdu. Mucur ilçesine bağlı Budak köyünde 8 arıcı faaliyet göstermeye başladı.

Bal arılarının lavantayı çok sevmesi ve lavanta çiçeğinden elde edilen yağdan gelir elde edilmesi nedeniyle bazı çiftçiler de bu bitkinin üretimine yöneldi. Daha önce arpa, buğday ve farklı ürünler ekilen tarlalar ve köy yakınındaki bahçelere lavanta ekildi.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine, Orman Genel Müdürlüğünün Bal Ormanları Projesi çerçevesinde Kırşehir'de 3 farklı bal ormanının kurulduğunu söyledi.

İlkinin Budak köyündeki 400 dekar alanda oluşturulduğunu belirten Karaca, şöyle konuştu:

"O zamanlar arıcılar birliği başkanının bu köyden olması ve köylülerin çok istekli olmalarından dolayı Budak'tan başladık bal ormanı kurmaya. Burada 3 büyük üretici var, toplamda 7-8 bal üreticisi faaliyet gösteriyor. Biz bal ormanının içine akasya, ahlat gibi bitkileri diktik. Alanın kendi bitki örtüsü de bal arıları için elverişli. İki yıl önce de lavanta ekimini başlattık. Köylüler de geliştirdiler. Köyün içinde de 100 dekara yakın alanda lavanta dikimi yaptılar. Bu bitkilerden çok memnunlar."

Arazisinin bir kısmına lavanta eken Ali Rıza Budak da hem arıcılar için hem de çiçeğinden gelir elde etmek için 25 dekar arazisine lavanta bitkisi diktiğini dile getirdi.

Bal üretimi de yaptığı anlatan Budak, "25 yıldır arıcılık yapıyorum. Burada bal ormanı kurulmasına öncülük ettik. Lavanta balının çok sağlıklı ve iyi olduğunu öğrenince de köyümüzdeki arazilere lavanta bitkisi ekmeye başladık. Köylülerimiz de alternatif ürün olarak lavanta yetiştirmeye başladı." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki...
PARTNER Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

İzmarite niyet, vatosa kısmet

İzmarite niyet, vatosa kısmet

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Kırşehir Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:49
Öğle
12:53
İkindi
16:40
Akşam
19:47
Yatsı
21:14

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Dilek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kırşehir Belediyesin’den kurban kesim yerleri açıklaması

Kırşehir Belediyesin’den kurban kesim yerleri açıklaması

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Chp İl Başkanı Yılmaz Zengin’in Mutlu Günü

Chp İl Başkanı Yılmaz Zengin’in Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.