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Kırşehir'de bir kişi kız kardeşini silahla vurarak öldürdü

17.07.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de bir kişi kız kardeşini silahla vurarak öldürdü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde erkek kardeşi tarafından tabancayla vurulan kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, G.Ö. (34), Hamidiye Mahallesi Güneş Sokak'taki evde kız kardeşi F.Ö'ye (38) tabancayla ateş etti.

Daha sonra zanlının ihbarda bulunması üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen F.Ö'nün cesedi, ambulansla Mucur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polise teslim olan G.Ö, gözaltına alındı.​​​​​​​

Öte yandan G.Ö'nün olayın yaşandığı anne ve babasının evinden çıkması ve polise teslim olması bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kırşehir öldürdü tabanca

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